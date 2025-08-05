"Вест Хэм" проявил интерес к Стерлингу
"Вест Хэм" стал очередным клубом, проявившим интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу.
Вернувшись в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", Стерлинг был вынужден тренироваться отдельно от остальной команды Энцо Марески.
Ранее 30-летнего англичанина сватали в различные клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ювентус".
По информации talkSPORT, Стерлинг также находится на радаре у "Вест Хэма", чей главный тренер Грэм Поттер знает Рахима по совместной работе в "Челси".
В течение семи месяцев Поттера в "Челси" Стерлинг забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 20 матчах.
Предполагается, что сам Стерлинг, сыгравший 28 матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, предпочитает остаться в Лондоне.
05.08.2025 18:00
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Всё, Рахимка по рукам пошёл, закат карьеры близок! А с другой стороны, она ему нужна - эта карьера!
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