"Вест Хэм" проявил интерес к Стерлингу

"Вест Хэм" стал очередным клубом, проявившим интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу.

Вернувшись в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", Стерлинг был вынужден тренироваться отдельно от остальной команды Энцо Марески.



Ранее 30-летнего англичанина сватали в различные клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ювентус".



По информации talkSPORT, Стерлинг также находится на радаре у "Вест Хэма", чей главный тренер Грэм Поттер знает Рахима по совместной работе в "Челси".



В течение семи месяцев Поттера в "Челси" Стерлинг забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 20 матчах.



Предполагается, что сам Стерлинг, сыгравший 28 матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, предпочитает остаться в Лондоне.