"Вест Хэм" проявил интерес к Стерлингу

Рахим Стерлинг "Вест Хэм" стал очередным клубом, проявившим интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу.

Вернувшись в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", Стерлинг был вынужден тренироваться отдельно от остальной команды Энцо Марески.

Ранее 30-летнего англичанина сватали в различные клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ювентус".

По информации talkSPORT, Стерлинг также находится на радаре у "Вест Хэма", чей главный тренер Грэм Поттер знает Рахима по совместной работе в "Челси".

В течение семи месяцев Поттера в "Челси" Стерлинг забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 20 матчах.

Предполагается, что сам Стерлинг, сыгравший 28 матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, предпочитает остаться в Лондоне.




Метки Вест Хэм, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2025 18:00

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  1. noi39 05.08.2025 18:45 # noi39
    Всё, Рахимка по рукам пошёл, закат карьеры близок! А с другой стороны, она ему нужна - эта карьера!

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