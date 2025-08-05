"Селтик" арендовал Симпсон-Пьюзи у "Сити"

Джахмай Симпсон-Пьюзи Защитник "Манчестер Сити" Джахмай Симпсон-Пьюзи был арендован шотландским "Селтиком" до конца сезона 2025/26.

Симпсон-Пьюзи является продуктом академии "Сити", куда он пришел в восьмилетнем возрасте. В прошлом сезоне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола привлек Джахмая в первую команду, когда столкнулся с эпидемией травм.

Всего 19-летний англичанин, выступающий на позиции центрального защитника, сыграл шесть матчей за "Сити", выходя в стартовом составе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Теперь Симпсон-Пьюзи будет набираться опыта в "Селтике" под руководством Брендана Роджерса. Речь идет о простой аренде, без опции или обязательства по выкупу.




Метки аренда, Манчестер Сити, Селтик, Симпсон-Пьюзи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2025 17:00

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