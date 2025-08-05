"Селтик" арендовал Симпсон-Пьюзи у "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Джахмай Симпсон-Пьюзи был арендован шотландским "Селтиком" до конца сезона 2025/26.

Симпсон-Пьюзи является продуктом академии "Сити", куда он пришел в восьмилетнем возрасте. В прошлом сезоне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола привлек Джахмая в первую команду, когда столкнулся с эпидемией травм.



Всего 19-летний англичанин, выступающий на позиции центрального защитника, сыграл шесть матчей за "Сити", выходя в стартовом составе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Теперь Симпсон-Пьюзи будет набираться опыта в "Селтике" под руководством Брендана Роджерса. Речь идет о простой аренде, без опции или обязательства по выкупу.