"Юнайтед", наконец, сделал предложение по Шешко

"Манчестер Юнайтед", наконец, отважился на свое стартовое предложение о покупке нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Накануне "Ньюкасл" выдвинул свое уже второе предложение по Шешко, выразив готовность заплатить за Беньямина 90 миллионов евро (78.2 млн. фунтов), включая бонусы.



По информации Sky Sports, стартовое предложение "Юнайтед" по 22-летнему словенцу составило 85 млн. евро (73.8 млн. фунтов), включая 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов) в вид бонусов.



"РБ Лейпциг" пока не дал своего ответа "Юнайтед" и также хочет знать, какой из двух клубов Премьер-Лиги выберет сам Шешко.



Источник утверждает, что Шешко открыт к обоим проектам, но все же больше тяготеет к "Юнайтед".