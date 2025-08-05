"Челси" предложил Джексона "Ньюкаслу" и "Юнайтед"

"Челси" предложил своего нападающего Николаса Джексона "Ньюкаслу", "Манчестер Юнайтед" и "Милану".

В двух последних сезонах Джексон был основным нападающим "Челси", однако теперь игровое время Николаса может резко сократиться из-за прихода в команду Лиама Делапа и Жоао Педро.



"Челси" и раньше не собирался стоять у Джексона на пути, но теперь вероятность ухода Николаса только возросла, потому что "синие" сами стали предлагать своего игрока другим клубам.



Как сообщает talkSPORT, "Челси" оценивает Джексона в 80 миллионов фунтов, но также готов отправить 24-летнего сенегальца в аренду с обязательством по выкупу.



Среди клубов, которым был предложен Джексон, значатся "Юнайтед" и "Ньюкасл", а значит Николас может стать "утешительным призом" тому, кому не достанется Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".