"Сити" предложит Родри новый контракт

"Манчестер Сити" готовится предложить новый контракт своему полузащитнику Родри.

Прошлый сезон оказался почти полностью потерян для Родри, который в сентябре получил травму крестообразных связок колена и вернулся на футбольное поле только в предпоследнем туре Премьер-Лиги.



Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола по-прежнему отводит Родри ключевую роль в своих планах на будущее, и клуб собирается это подтвердить, предложив обладателю "Золотого мяча" новую сделку на улучшенных условиях до 2029 года.



Согласившись, 29-летний испанец сможет стать вторым самым высокооплачиваемым игроком "Сити" после нападающего Эрлинга Холанда.