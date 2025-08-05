"Сити" предложит Родри новый контракт
"Манчестер Сити" готовится предложить новый контракт своему полузащитнику Родри.
Прошлый сезон оказался почти полностью потерян для Родри, который в сентябре получил травму крестообразных связок колена и вернулся на футбольное поле только в предпоследнем туре Премьер-Лиги.
Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола по-прежнему отводит Родри ключевую роль в своих планах на будущее, и клуб собирается это подтвердить, предложив обладателю "Золотого мяча" новую сделку на улучшенных условиях до 2029 года.
Согласившись, 29-летний испанец сможет стать вторым самым высокооплачиваемым игроком "Сити" после нападающего Эрлинга Холанда.
05.08.2025 14:00
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