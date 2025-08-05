Леви не требует от Франка титул Премьер-Лиги в первом же сезоне

Томас Франк и Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что не требует от нового главного тренера "шпор" Томаса Франка выиграть Премьер-Лигу в предстоящем сезоне.

Увольняя Анге Постекоглу, предшественника Франка, Леви говорил, что победы в Лиге Европы недостаточно, и "Тоттенхэм" должен стремиться выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

Однако это не значит, что Леви хочет достичь столь амбициозной силы уже в первом сезоне при Франке, с приходом которого из "Брентфорда" в Северном Лондоне связываются большие надежды.

"Когда вы назначаете тренера, то всегда верите, что поступаете правильно. Нужно много ингредиентов для того, чтобы это было правильно".

"Томас — человек с высоким интеллектом, он великолепен в общении. Думаю, он замечательно справится с развитием молодых игроков и игроков постарше, делая их лучше. Он исповедует тот стиль футбола, в который мы хотим играть".

"Он понимает, что Рим не строился за один день. Мы не говорили ему, что хотим выиграть Премьер-Лигу в этом году".

"Когда мы ожидаем выиграть Премьер-Лигу? Как только это будет возможно, но мы не будем подвергать давлению. Мы просто хотим сражаться на высшем уровне", — цитирует Леви Sky Sports.




Метки Леви, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Франк

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 476

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  1. standard 05.08.2025 13:04 # standard
    ебать он благородный :))

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  2. sellman 05.08.2025 13:03 # sellman
    Пхахахахахааа, сукааа

    Это как пункт с Кудусом, где за победу в АПЛ ВХЮ получает кучу денег.

    Да-да, вероятность этого события стремиться в космос))

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  3. bembo 05.08.2025 13:00 # bembo
    нихуя бляяяяяяяяяяяяяяяяя

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