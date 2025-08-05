Леви не требует от Франка титул Премьер-Лиги в первом же сезоне

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что не требует от нового главного тренера "шпор" Томаса Франка выиграть Премьер-Лигу в предстоящем сезоне.

Увольняя Анге Постекоглу, предшественника Франка, Леви говорил, что победы в Лиге Европы недостаточно, и "Тоттенхэм" должен стремиться выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



Однако это не значит, что Леви хочет достичь столь амбициозной силы уже в первом сезоне при Франке, с приходом которого из "Брентфорда" в Северном Лондоне связываются большие надежды.



"Когда вы назначаете тренера, то всегда верите, что поступаете правильно. Нужно много ингредиентов для того, чтобы это было правильно".



"Томас — человек с высоким интеллектом, он великолепен в общении. Думаю, он замечательно справится с развитием молодых игроков и игроков постарше, делая их лучше. Он исповедует тот стиль футбола, в который мы хотим играть".



"Он понимает, что Рим не строился за один день. Мы не говорили ему, что хотим выиграть Премьер-Лигу в этом году".



"Когда мы ожидаем выиграть Премьер-Лигу? Как только это будет возможно, но мы не будем подвергать давлению. Мы просто хотим сражаться на высшем уровне", — цитирует Леви Sky Sports.