Экитике: "Я здесь, чтобы побеждать"

Нападающий Уго Экитике заявил, что перешел в "Ливерпуль", чтобы выигрывать трофеи.

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Экитике у "Айнтрахта" за 69 миллионов фунтов, и во вторник против "Атлетика" Уго сыграл свой второй матч за мерсисайдский клуб.



За 58 сыгранных на "Энфилде" минут против "Атлетика" Экитике отметился результативной передачей на Мохамеда Салаха, и 23-летний француз чувствует, что сможет многого достичь с такими партнерами по команде.



"У нас группа бойцов. Мы хотим выиграть все. Мы будем выкладываться на 100 процентов. Я буду выкладываться на 100 процентов. Я здесь, чтобы побеждать".



"Я наслаждаюсь игрой вместе с ними. За пределами поля все они являются хорошими парнями. Нам нужно поправить некоторые вещи при игре с мячом. Есть вещи, которые я могу делать лучше. Я собираюсь наслаждаться игрой вместе с ними в этом сезоне", — сообщил Экитике LFCTV.