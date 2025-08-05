Экитике: "Я здесь, чтобы побеждать"
Нападающий Уго Экитике заявил, что перешел в "Ливерпуль", чтобы выигрывать трофеи.
В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Экитике у "Айнтрахта" за 69 миллионов фунтов, и во вторник против "Атлетика" Уго сыграл свой второй матч за мерсисайдский клуб.
За 58 сыгранных на "Энфилде" минут против "Атлетика" Экитике отметился результативной передачей на Мохамеда Салаха, и 23-летний француз чувствует, что сможет многого достичь с такими партнерами по команде.
"У нас группа бойцов. Мы хотим выиграть все. Мы будем выкладываться на 100 процентов. Я буду выкладываться на 100 процентов. Я здесь, чтобы побеждать".
"Я наслаждаюсь игрой вместе с ними. За пределами поля все они являются хорошими парнями. Нам нужно поправить некоторые вещи при игре с мячом. Есть вещи, которые я могу делать лучше. Я собираюсь наслаждаться игрой вместе с ними в этом сезоне", — сообщил Экитике LFCTV.
05.08.2025 12:00
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Добро пожаловать Хуго.
Как приятно что цвет ФАПЛ красный)))
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