Экитике: "Я здесь, чтобы побеждать"

Уго Экитике Нападающий Уго Экитике заявил, что перешел в "Ливерпуль", чтобы выигрывать трофеи.

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Экитике у "Айнтрахта" за 69 миллионов фунтов, и во вторник против "Атлетика" Уго сыграл свой второй матч за мерсисайдский клуб.

За 58 сыгранных на "Энфилде" минут против "Атлетика" Экитике отметился результативной передачей на Мохамеда Салаха, и 23-летний француз чувствует, что сможет многого достичь с такими партнерами по команде.

"У нас группа бойцов. Мы хотим выиграть все. Мы будем выкладываться на 100 процентов. Я буду выкладываться на 100 процентов. Я здесь, чтобы побеждать".

"Я наслаждаюсь игрой вместе с ними. За пределами поля все они являются хорошими парнями. Нам нужно поправить некоторые вещи при игре с мячом. Есть вещи, которые я могу делать лучше. Я собираюсь наслаждаться игрой вместе с ними в этом сезоне", — сообщил Экитике LFCTV.




Метки Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2025 12:00

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  1. smokekush 05.08.2025 12:19 # smokekush
    Этикетка на Ливерке: 100% свинно-говяжая печень, от которой вы получите незабываемое оральное наслаждение!

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  2. alash 05.08.2025 12:09 # alash
    Добро пожаловать Хуго.
    Как приятно что цвет ФАПЛ красный)))

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