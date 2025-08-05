Йоро хочет мести за прошлый сезон

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро заявил, что его команда жаждет мести после провального прошлого сезона.

"Юнайтед" занял только 15-е место в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а еще одним разочарованием для "красных дьяволов" стало поражение в финале Лиги Европы.



Однако Йоро уверен, что новый сезон сложится иначе для "Юнайтед", а прошлая кампания лишь будет источником мотивации.



"Когда играешь за "Манчестер Юнайтед", тебе нужен настрой быть лучшей версией себя".



"Думаю, то, что мы сделали в прошлом сезоне, было ошибкой с нашей стороны. Нельзя быть в таком положении, когда вы представляете "Манчестер Юнайтед". Фанаты знают это, каждый знает это. Думаю, мы понимаем это".



"Этот сезон будет другим для нас. Это будет словно месть за прошлый сезон. Нам нужно выступить лучше", — цитирует Йоро ESPN.