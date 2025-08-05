"Ньюкасл" вернется за Гехи

"Ньюкасл" собирается возобновить свой интерес к капитану "Кристал Пэлас" Марку Гехи.

"Ньюкасл" пытался заполучить Гехи еще прошлым летом, но оказался не готов заплатить 70 миллионов фунтов, в которые "Пэлас" оценил Марка.



Сейчас у Гехи остается только один год по контракту, поэтому "Пэлас" уже не может позволить себе задирать цену за 25-летнего защитника сборной Англии.



По информации The Times, "Ньюкасл" вновь интересуется Гехи и готов сделать предложение максимум в 40 млн. фунтов, однако "Пэлас" рассчитывает на 50 млн. фунтов.



Если "Пэлас" смягчит свою позицию, это также может привлечь интерес "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", а "Барселона" и "Бавария" были бы рады подписать Гехи свободным агентом через год.



Гехи провел 155 матчей за "Пэлас" после своего перехода из "Челси" за 18 миллионов фунтов в 2021 году, в прошлом сезоне завоевав с "орлами" Кубок Англии.