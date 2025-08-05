Леви считает, что сага со 115 нарушениями "Сити" слишком затянулась

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви считает, что сага со 115 нарушениями "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей слишком затянулась.

На днях появилась информация, что оглашение вердикта по делу о 115 нарушениях "Сити" откладывается до октября, хотя Премьер-Лига предъявила свои обвинения "горожанам" еще в феврале 2023.



Леви призывает уже поставить в этой истории точку, а также сокрушается, что это дело превратилось в битву юристов.



"Думаю, с моей стороны было бы несправедливо говорить о другом клубе Премьер-Лиги. Я бы сказал лишь то, что весь этот процесс чересчур затянулся".



"Нужно довести его до конца тем или иным образом — во благо игры".



"Жаль, что нам не удалось уладить эту ситуацию внутри вместо того, чтобы привлекать юристов, которые заработают на этом кучу денег", — цитирует Леви The Telegraph.