"Боруссия" продолжает работать над возвращением Санчо

Дортмундская "Боруссия" продолжает работать над возвращением вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Прошлый сезон Санчо отыграл за "Челси" на правах аренды, но, не сумев договориться с "синими" о постоянном контракте, летом вернулся в "Юнайтед".



Ранее этим летом Санчо сватали в "Наполи" и "Ювентус", но в данный момент 25-летний игрок сборной Англии не близок к переезду в Италию.



Как сообщает Sky Sports, "Боруссия" пока не выдвигала свое предложение по Санчо, однако клуб Бундеслиги активно собирает информацию насчет Джейдона.



Еще одна аренда Санчо не может быть исключена, но приоритетом "Юнайтед" является продажа, причем "красные дьяволы" готовы отпустить Джейдона дешевле, нежели те 25 млн. фунтов, которые были установлены для "Челси" как стоимость выкупа игрока после аренды.