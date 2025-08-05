"Ньюкасл" улучшил предложение по Шешко

"Ньюкасл" улучшил свое предложение о покупке нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Стартовое предложение "Ньюкасла" по Шешко составило 80 миллионов евро (69.7 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.4 млн. фунтов) в виде бонусов, но "РБ Лейпциг" эта сумма не устроила.



Как сообщает The Athletic, сейчас "сороки" предлагают за Беньямина уже 90 млн. евро (78.3 млн. фунтов), включая 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов) в виде бонусов.



Это предложение стало венцом дня позитивных переговоров двух клубов, и теперь "Ньюкасл" находится в сильном положении, хотя "Манчестер Юнайтед" не отказывается от борьбы за Шешко.



Ключевой значение будут иметь предпочтения самого Шешко, но пока 22-летний словенец не делал намеков, какой из двух клубов Премьер-Лиги нравится ему больше.



Добавим, Шешко забил 39 голов и отдал восемь результативных передач в 87 матчах за "РБ Лейпциг" после перехода из австрийского "Ред Булл" в 2023 году.