Светская хроника за вторник

Родриго не приедет в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" следит за Натаном Коллинсом. "Тоттенхэм" собирается купить Конора Галлахера. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Челси" собирается приобрести и Хави Симонса, и Алехандро Гарначо. (Sky Sports)



Вингер Родриго останется в "Реале", несмотря на интерес со стороны "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля". (AS)



"Ливерпуль" следит за защитником "Брентфорда" Натаном Коллинсом. (Givemesport)



"Байер", "Милан", "Интер" и "Ювентус" готовы сразиться за нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда. (Caught Offside)



"Юнайтед" не ведет переговоры с "Барселоной" насчет полузащитника Фермина Лопеса. (Fabrizio Romano)



Дортмундская "Боруссия" готовит предложение по вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо. (Bild)



"Порту" хочет защитника "Арсенала" Якуба Кивера, но находит установленную за поляка цену в 26 миллионов фунтов чрезмерной. (A Bola)



"Барселона" потребовала 26 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за полузащитника Марка Касадо. (Sport)



"Тоттенхэм" собирается продать полузащитника Ива Биссума, чтобы на освободившееся место пригласить Конора Галлахера из "Атлетико". (Football Insider)



Голкипер "Борнмута" Нето направляется в "Ботафого". (The Athletic)



Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хочет совершить до шести приобретений в остатке летнего трансферного окна. (The Telegraph)



"Ювентус" составит конкуренцию "Кристал Пэлас" в борьбе за правого защитника "Жироны" Арнау Мартинеса. (Tuttosport)



Дортмундская "Боруссия" готовит предложение по атакующему полузащитнику "Брайтона" Факундо Буонанотте. (Sky Sport Germany)



"Ноттингем Форест" подпишет бывшего голкипера "Норвича" Ангуса Ганна свободным агентом. (Fabrizio Romano)



"Фейеноорд" предложил 15.6 млн. фунтов за защитника "Шеффилд Юнайтед" Анеля Ахмедходжича. (BBC)



Другое



Арендованный у "Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил свой первый гол за "Барселону". (Daily Mirror)



Старший сын легенды "Юнайтед" Рио Фердинанда заключил профессиональный контракт с "Брайтоном". 19-летний Лоренц выступает на позиции голкипера. (talkSPORT)



"Пэлас" удалил со своего веб-сайта информацию насчет своего возможного соперника по раунду плей-офф квалификации Лиги Конференций. (Daily Mail)