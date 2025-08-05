"Арсенал" обсуждает продажу Фабиу Виейра в "Штутгарт"

"Арсенал" договаривается о продаже своего полузащитника Фабиу Виейра в немецкий "Штутгарт".

Три года назад "Арсенал" приобрел Виейра у "Порту" за 40 миллионов фунтов (35 млн. фунтов), однако однофамилец легендарного капитана "канониров" так и не смог заиграть на "Эмирейтс".



В двух своих первых сезонах в "Арсенале" Фабиу отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а на прошлую кампанию был отправлен назад в "Порту" на правах аренды.



Как сообщает The Athletic, "Штутгарт" сам обратился к "Арсеналу" и выразил желание приобрести 25-летнего португальца. Сейчас два клуба продолжают переговоры насчет постоянного трансфера.