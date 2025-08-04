Ле Бри заключил новый контракт с "Сандерлендом" до 2028 года

Главный тренер "Сандерленда" Режис Ле Бри заключил со своим новый контракт, рассчитанный до лета 2028.

Прежде поработав с "Лорьяном", летом прошлого года Ле Бри возглавил "Сандерленд", который на тот момент готовился к своему очередному сезону в Чемпионшипе.



Уже в своем дебютном сезоне на "Стадионе Света" Ле Бри выиграл финал плей-офф Чемпионшипа, благодаря чему "черные коты" вышли в Премьер-Лигу впервые с 2017 года.



В преддверии сезона в элите "Сандерленд", потративший уже свыше 100 миллионов фунтов на трансферы этим летом, наградил 49-летнего француза новой сделкой на улучшенных условиях.



"Вы можете видеть наши коллективные амбиции, и у нас есть желание стать сильнее. Я могу чувствовать энергию и стремление вперед, и это нам потребуется в испытаниях, которые нас ждут", — сообщил Ле Бри.