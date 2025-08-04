"Ливерпуль" рискует начать новый сезон без Гомеса и Брэдли
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что защитники Джо Гомес и Конор Брэдли рискуют пропустить старт нового сезона.
Уже в следующий уикенд "Сити" проведет матч за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас", а 15 августа начнет защиту титула Премьер-Лиги против "Борнмута".
Прямо сейчас "Ливерпуль" лишен Виргила Ван Дейка и Конора Брэдли, которые пропустили два предсезонных матча против "Атлетика" в понедельник, а также Алиссона и Джо Гомеса, которые досрочно прервали турне по Азии.
На вопрос о том, рискует ли эта четверка пропустить старт нового сезона, Слот ответил, что рассчитывает на своевременное возвращение минимум двоих.
"Для Виргила такого риска нет. Для Джо Гомеса и Конора Брэдли это будет сложно. Алиссон должен вернуться вовремя", — цитирует Слота Sky Sports.
04.08.2025 22:00
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