"Ньюкасл" поставил ультиматум перед Беньямином Шешко, потребовав от нападающего немецкого "РБ Лейпциг" определиться насчет перехода к "сорокам" в ближайшие 48 часов.

На прошлой неделе "РБ Лейпциг" отклонил предложение "Ньюкасла" о покупке Шешко в 70 миллионов фунтов, включая бонусы.



Несмотря на отказ, это предложение очень близко к ожиданиям "РБ Лейпциг", и на "Сент-Джеймс Парк" уверены насчет достижения компромисса с коллегами из Бундеслиги.



Для "Ньюкасла" важнее то, что сам Шешко пока не дал своего согласия на переход, что связано с сохраняющимся интересом к 22-летнему словенцу со стороны "Манчестер Юнайтед".



Поэтому, как утверждает talkSPORT, "Ньюкасл" дал Шешко 48 часов, чтобы решить, хочет ли Беньямин присоединиться к команде Эдди Хау.