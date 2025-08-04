"Сити" и Диаш договорились о новом контракте
"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности со своим защитником Рубеном Диашем о новом контракте.
Диаш является одним из главных старожилов команды Хосепа Гвардиолы, выступая за "Сити" после своего перехода из "Бенфики" за 62 миллиона плюс бонусы в 2020 году.
"Сити" брал титул Премьер-Лиги в каждом из четырех первых сезонов Диаша в клубе. Также Рубен выигрывал с "горожанами" Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.
Действующий контракт Диаша с "Сити" истекает в 2027 году, однако The Athletic утверждает, что стороны уже договорились продлить сотрудничество.
Добавим, в прошлом сезоне 28-летний португалец сыграл 44 матча за "Сити" во всех соревнованиях.
04.08.2025 20:00
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Последние комментарии:
04.08.2025 20:10 #
felix-the-cat
Диаш отправил фотку Хачильды, чтобы тот возбудился и сделал с ним ГачиБази
Источник: https://fapl.ru/posts/116386/?c=1
какая же тупая чуркобесина опущенная, Диас отправил фотку Хачильды кому? фотку хачильды хачильде отправил? сука тупой даун АХХХАХХАХАХАХАХАХА
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mihajlo педик сидит дрочит на эту фотку
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Диаш отправил фотку Хачильды, чтобы тот возбудился и сделал с ним ГачиБази
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