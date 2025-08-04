"Сити" и Диаш договорились о новом контракте

"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности со своим защитником Рубеном Диашем о новом контракте.

Диаш является одним из главных старожилов команды Хосепа Гвардиолы, выступая за "Сити" после своего перехода из "Бенфики" за 62 миллиона плюс бонусы в 2020 году.



"Сити" брал титул Премьер-Лиги в каждом из четырех первых сезонов Диаша в клубе. Также Рубен выигрывал с "горожанами" Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Действующий контракт Диаша с "Сити" истекает в 2027 году, однако The Athletic утверждает, что стороны уже договорились продлить сотрудничество.



Добавим, в прошлом сезоне 28-летний португалец сыграл 44 матча за "Сити" во всех соревнованиях.