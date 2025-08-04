"Сити" и Диаш договорились о новом контракте

Рубен Диаш "Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности со своим защитником Рубеном Диашем о новом контракте.

Диаш является одним из главных старожилов команды Хосепа Гвардиолы, выступая за "Сити" после своего перехода из "Бенфики" за 62 миллиона плюс бонусы в 2020 году.

"Сити" брал титул Премьер-Лиги в каждом из четырех первых сезонов Диаша в клубе. Также Рубен выигрывал с "горожанами" Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Действующий контракт Диаша с "Сити" истекает в 2027 году, однако The Athletic утверждает, что стороны уже договорились продлить сотрудничество.

Добавим, в прошлом сезоне 28-летний португалец сыграл 44 матча за "Сити" во всех соревнованиях.




Метки Диаш, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2025 20:00

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  1. amirhan-gurazhev 04.08.2025 20:46 # amirhan-gurazhev
    04.08.2025 20:10 #
    felix-the-cat

    Диаш отправил фотку Хачильды, чтобы тот возбудился и сделал с ним ГачиБази

    Источник: https://fapl.ru/posts/116386/?c=1

    какая же тупая чуркобесина опущенная, Диас отправил фотку Хачильды кому? фотку хачильды хачильде отправил? сука тупой даун АХХХАХХАХАХАХАХАХА

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  2. standard 04.08.2025 20:30 # standard
    mihajlo педик сидит дрочит на эту фотку

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  3. felix-the-cat 04.08.2025 20:10 # felix-the-cat
    Диаш отправил фотку Хачильды, чтобы тот возбудился и сделал с ним ГачиБази

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