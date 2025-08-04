"Боруссия" возобновила переговоры по Чуквуэмеке

Кэрни Чуквуэмека Дортмундская "Боруссия" возобновила переговоры с "Челси" о возвращении полузащитника Кэрни Чуквуэмеки.

Именно в Дормунде Чуквуэмека провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив один гол в 17 матчах.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Боруссия" предпринимает новую попытку договориться о возвращении Чуквуэмеки, причем сам Кэрни хочет этого перехода.

"Челси" открыт к расставанию с 21-летним англичанином, но настаивает на постоянном трансфере.

"Челси" владеет Чуквуэмекой с 2022 года, но из-за высокой конкуренции и собственных проблем с физической формой Кэрни сыграл лишь 32 матча за "синих".




Метки Боруссия, Челси, Чуквуэмека

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2025 19:00

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