"Боруссия" возобновила переговоры по Чуквуэмеке

Дортмундская "Боруссия" возобновила переговоры с "Челси" о возвращении полузащитника Кэрни Чуквуэмеки.

Именно в Дормунде Чуквуэмека провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив один гол в 17 матчах.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Боруссия" предпринимает новую попытку договориться о возвращении Чуквуэмеки, причем сам Кэрни хочет этого перехода.



"Челси" открыт к расставанию с 21-летним англичанином, но настаивает на постоянном трансфере.



"Челси" владеет Чуквуэмекой с 2022 года, но из-за высокой конкуренции и собственных проблем с физической формой Кэрни сыграл лишь 32 матча за "синих".