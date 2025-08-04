"Эвертон" согласовал покупку Дьюсбери-Холла
"Эвертон" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.
Если верить Sky Sports, "Челси" согласился отпустить Дьюсбери-Холла в "Эвертон" за 25 миллионов фунтов. За счет бонусов компенсация может вырасти до 29 млн. фунтов.
Согласование условий личного контракта видится формальностью, и мерсисайдский клуб уже ждет 26-летнего англичанина на медобследование.
Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Чемпионшипа в сезоне 2023/24, после чего отправился в "Челси", где принял участие в 36 матчах с учетом всех соревнований, но в рамках Премьер-Лиги лишь дважды выходил в старте.
04.08.2025 18:00
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