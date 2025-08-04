"Эвертон" согласовал покупку Дьюсбери-Холла

"Эвертон" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Если верить Sky Sports, "Челси" согласился отпустить Дьюсбери-Холла в "Эвертон" за 25 миллионов фунтов. За счет бонусов компенсация может вырасти до 29 млн. фунтов.



Согласование условий личного контракта видится формальностью, и мерсисайдский клуб уже ждет 26-летнего англичанина на медобследование.



Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Чемпионшипа в сезоне 2023/24, после чего отправился в "Челси", где принял участие в 36 матчах с учетом всех соревнований, но в рамках Премьер-Лиги лишь дважды выходил в старте.