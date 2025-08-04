Второе предложение "Эвертона" по Диблингу отклонено

"Эвертон" улучшил свое предложение по вингеру "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу, но в ответ снова последовал отказ.

На прошлой неделе стало известно, что "Саутгемптон" отклонил стартовое предложение "Эвертона" по Диблингу в размере 27 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sports, на сей раз "ириски" предложили за Тайлера 43 млн. фунтов, включая 8 млн. фунтов, но и эта сумма не устроила "святых".



Ранее в этом году "Саутгемптон" утверждал, что оценивает Диблинга в 45 млн. фунтов, но сумма в 45 млн. фунтов является более реалистичной за 19-летнего англичанина.



Помимо Диблинга, "Эвертон" также пытается приобрести вингера "Лиона" Малика Фофана, полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла из "Челси" и Уилфрида Ндиди из "Лестера".