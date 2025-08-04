"Бернли" купит Угочукву у "Челси"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Лесли Угочукву.

По информации Sky Sports, трансфер Угочукву уже полностью согласован, и в ближайшие 48 часов Лесли пройдет медобследование в "Бернли", после чего подпишет пятилетний контракт.



Прошлый сезон 21-летний француз провел в аренде в "Саутгемптоне", где принял участие в 26 матчах Премьер-Лиги, включая 18 выходов с первых минут.



Угочукву принадлежит "Челси" с лета 2023, когда Лесли был куплен у "Ренна" за 23.2 млн. фунтов.