"Эвертон" сделал предложение по Дьюсбери-Холлу

Кирнан Дьюсбери-Холл "Эвертон" сделал официальное предложение о покупке полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Дьюсбери-Холл только прошлым летом присоединился к "Челси", последовав за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера".

С тех пор Дьюсбери-Холл выиграл с "Челси" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, но все это время лишь был игроком ротации.

Существует реальная вероятность, что Кирнан покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом. По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент "Эвертон" ведет переговоры с "Челси", уже выдвинув стартовое предложение по 26-летнему англичанину.

Добавим, в прошлом сезоне Дьюсбери-Холл, которого также сватали в "Фулхэм", сыграл 13 матчей в Премьер-Лиге, лишь дважды выходя в стартовом составе "Челси".




Метки Дьюсбери-Холл, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2025 15:00

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