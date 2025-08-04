"Эвертон" сделал предложение по Дьюсбери-Холлу
"Эвертон" сделал официальное предложение о покупке полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.
Дьюсбери-Холл только прошлым летом присоединился к "Челси", последовав за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера".
С тех пор Дьюсбери-Холл выиграл с "Челси" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, но все это время лишь был игроком ротации.
Существует реальная вероятность, что Кирнан покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом. По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент "Эвертон" ведет переговоры с "Челси", уже выдвинув стартовое предложение по 26-летнему англичанину.
Добавим, в прошлом сезоне Дьюсбери-Холл, которого также сватали в "Фулхэм", сыграл 13 матчей в Премьер-Лиге, лишь дважды выходя в стартовом составе "Челси".
04.08.2025 15:00
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