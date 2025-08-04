Исак вернулся к тренировкам на базе "Ньюкасла"
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак вернулся к тренировкам на базе своего клуба.
Несколько предыдущих дней Исак провел в Испании, занимаясь на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад". Своим поведением Александер дал ясно понять, что хочет перейти в "Ливерпуль".
"Ливерпуль" уже сделал свое предложение в 110 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Ньюкасл" ответил отказом и не пожелал обсуждать уход Исака.
В минувший уикенд Исак вернулся в Англию, а в понедельник прибыл на базу "Ньюкасла", где на этой неделе ему предстоит провести серию встреч с боссами клуба насчет своего будущего, сообщает The Independent.
04.08.2025 14:00
Просмотров: 547
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: