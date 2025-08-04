Исак вернулся к тренировкам на базе "Ньюкасла"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак вернулся к тренировкам на базе своего клуба.

Несколько предыдущих дней Исак провел в Испании, занимаясь на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад". Своим поведением Александер дал ясно понять, что хочет перейти в "Ливерпуль".



"Ливерпуль" уже сделал свое предложение в 110 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Ньюкасл" ответил отказом и не пожелал обсуждать уход Исака.



В минувший уикенд Исак вернулся в Англию, а в понедельник прибыл на базу "Ньюкасла", где на этой неделе ему предстоит провести серию встреч с боссами клуба насчет своего будущего, сообщает The Independent.