Исак вернулся к тренировкам на базе "Ньюкасла"

Александер Исак Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак вернулся к тренировкам на базе своего клуба.

Несколько предыдущих дней Исак провел в Испании, занимаясь на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад". Своим поведением Александер дал ясно понять, что хочет перейти в "Ливерпуль".

"Ливерпуль" уже сделал свое предложение в 110 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Ньюкасл" ответил отказом и не пожелал обсуждать уход Исака.

В минувший уикенд Исак вернулся в Англию, а в понедельник прибыл на базу "Ньюкасла", где на этой неделе ему предстоит провести серию встреч с боссами клуба насчет своего будущего, сообщает The Independent.




Метки Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2025 14:00

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