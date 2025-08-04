"Тоттенхэм" выручит 20 млн фунтов за Сона
"Тоттенхэм" выручит около 20 миллионов фунтов с продажи своего капитана Сона Хен Мина в "Лос-Анджелес" из МЛС.
В минувшую субботу Сон объявил о своем уходе из "Тоттенхэма", а день спустя южнокорейский нападающий последний раз примерил футболку "шпор", сыграв в предсезонном матче против "Ньюкасла" (1:1).
Как сообщает BBC, теперь Сон направляется в Соединенные Штаты, чтобы пройти медобследование и присоединиться к своему новому клубу.
Ожидается, что "Лос-Анджелес" заплатит за 33-летнего игрока, забившего 173 гола в 454 матчах за "Тоттенхэм", около 20 млн. фунтов.
04.08.2025 13:00
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