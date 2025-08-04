Беррада: "МЮ трудится сверхурочно над укреплением состава"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада заявил, что его клуб упорно трудится на дальнейшим укреплением состава.

Этим летом "Юнайтед" потратил уже почти 140 миллионов фунтов на трансферы, подписав Бриана Мбемо, Матеуса Кунью и Диего Леона.



В данный момент "Юнайтед" сражается за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, а также хочет пригласить голкипера и центрального полузащитника.



В преддверии предсезонного матча против "Эвертона" в Атланте (2:2) Беррада заверил, что его коллеги сделают все возможное для выполнения этих задач.



"Нам приходится одновременно решать много задач. Дома у нас есть команда во главе с Джейсоном (Уилкоксом, спортивным директором), и они трудятся сверхурочно, чтобы найти возможности для укрепления нашего состава".



"Происходит много поздних созвонов и встреч рано утром, чтобы обеспечить это".



"Чего мы хотим, так это начать выигрывать трофеи как можно скорее. Конечно, добавление игроков этому помогает. Мы уже увидели приход Бриана Мбемо, Матеуса Кунью и Диего Леона. Они действительно хорошо адаптировались, и это придает осторожный оптимизм. Мы надеемся провести отличный сезон", — цитирует Беррада Daily Mail.