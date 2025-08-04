Макгинн раскритиковал "несправедливые" правила ФФП

Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн раскритиковал правила финансового фейр-плей.

По итогам прошлого сезона "Вилла" не смогла снова попасть в Лигу Чемпионов и теперь больше вынуждена думать не об усилении состава, а о том, чтобы не нарушить правила ФФП.



Пока "Вилла" совершила лишь два приобретения этим летом, подписав Зепиквено Редмонд, который может быть отправлен в аренду, и Марко Бизота, которому отводится роль запасного голкипера.



Макгинн сокрушается из-за того, что владельцы "Виллы" не могут инвестировать, как им хочется, а также считает, что правила ФФП лишь защищают интересы топ-клубов.



"Наблюдая за Лигой Чемпионов в этом году, мы будем испытывать легкую зависть, но наша цель — как можно дальше продвинуться в Лиге Европы и постараться вернуться в Лигу Чемпионов, что это только помогло бы клубу на следующий сезон и много лет вперед".



"Мы видели, какое влияние это оказывает сейчас. Я не знаю всех деталей, но не нужно быть гением, чтобы понять, что конкуренции с большими клубами мешают правила, которые являются весьма несправедливы, если вы спросите меня".



"У нас есть владельцы, которые хотят инвестировать в команду и хотят тратить на развитие клуба, но им не дозволено делать это. Это тяжело видеть. Многие клубы в похожей ситуации из-за этих правил", — сообщил Макгинн Birmingham Live.