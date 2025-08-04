Макгинн раскритиковал "несправедливые" правила ФФП

Джон Макгинн Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн раскритиковал правила финансового фейр-плей.

По итогам прошлого сезона "Вилла" не смогла снова попасть в Лигу Чемпионов и теперь больше вынуждена думать не об усилении состава, а о том, чтобы не нарушить правила ФФП.

Пока "Вилла" совершила лишь два приобретения этим летом, подписав Зепиквено Редмонд, который может быть отправлен в аренду, и Марко Бизота, которому отводится роль запасного голкипера.

Макгинн сокрушается из-за того, что владельцы "Виллы" не могут инвестировать, как им хочется, а также считает, что правила ФФП лишь защищают интересы топ-клубов.

"Наблюдая за Лигой Чемпионов в этом году, мы будем испытывать легкую зависть, но наша цель — как можно дальше продвинуться в Лиге Европы и постараться вернуться в Лигу Чемпионов, что это только помогло бы клубу на следующий сезон и много лет вперед".

"Мы видели, какое влияние это оказывает сейчас. Я не знаю всех деталей, но не нужно быть гением, чтобы понять, что конкуренции с большими клубами мешают правила, которые являются весьма несправедливы, если вы спросите меня".

"У нас есть владельцы, которые хотят инвестировать в команду и хотят тратить на развитие клуба, но им не дозволено делать это. Это тяжело видеть. Многие клубы в похожей ситуации из-за этих правил", — сообщил Макгинн Birmingham Live.




Метки Астон Вилла, Макгинн, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 04.08.2025 11:49 # ray-black
    Просто надо как челси сами себе продать базу, стадион и женскую команду. И простора для инвестиций появится докуа.

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  2. vyrentz 04.08.2025 11:48 # vyrentz
    И Сити никто не выебал

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  3. shearer1 04.08.2025 11:14 # shearer1
    Правильно говорит. Теперь дело за остальными...

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