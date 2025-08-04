Онана надеется вернуться к старту нового сезона

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана надеется, что он решит свои проблемы со здоровьем к началу нового сезона Премьер-Лиги.

Во время предсезонного турне по Соединенным Штатам главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим вынужден использовать на последнем рубеже Алтая Байындыра и Тома Хитона.



Дело в том, что в данный момент Онана отсутствует с травмой задней поверхности бедра, однако первый номер "Юнайтед" рассчитывает сыграть против "Арсенала" 17 августа.



"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя отлично. Это были сложные недели, но да, я надеюсь вернуться к старту сезона. Я наслаждаюсь тренировками с парнями и устремлен вперед", — сообщил Онана Sky Sports.