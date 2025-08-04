Аморим: "У Гарначо не получилось"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что у вингера Алехандро Гарначо "не получилось" заиграть при нем.

В концовке прошлого сезона Гарначо впал в немилость к Амориму и сейчас тренируется отдельно от партнеров по "Юнайтед", подыскивая новое пристанище.



Аморим не держит зла на Гарначо и понимает, что порой игрок и тренер не могут поладить.



"Вы можете видеть, что он действительно талантливый парень, но иногда у тебя просто не получается. Нельзя объяснить, в чем именно дело".



"Но у меня есть ощущение, и для меня это очевидно, что Гарначо хочет других вещей с другим человеком во главе, и я могу это понять. Это не проблема".



"Иногда ты адаптируешься к одному тренеру, у вас возникает связь. В другом случае ты хочешь нового испытания, поэтому мы стараемся найти лучшее решение для всех сторон. Для клуба, для тренера, для игроков. Это естественная вещь в футболе", — цитирует Аморима Sky Sports.