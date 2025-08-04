Хато — о своем переходе в "Челси": "Правильное решение в правильное время"

Защитник Йоррел Хато объяснил, почему он решил перейти в "Челси".

Накануне "Челси" подтвердил приобретение 19-летнего Хато у "Аякса" за 37 миллионов фунтов, заключив с Йоррелом семилетний контракт.



И хотя Хато находится только в начале своего пути как профессиональный футболист, Йоррел чувствовал, что уже готов попробовать себя на самом высоком уровне.



"Странно оставлять всех в Голландии, но, конечно, для меня это новое приключение с новыми людьми в новой культуре, новой команде, новых соревнованиях".



"Я тщательно размышлял насчет своего будущего, и это именно то, чего я хотел. Думаю, я хорошо подхожу для стиля игры "Челси", и я был уверен насчет своего перехода в "Челси".



"Конечно, это было большое решение. Я отыграл семь лет в "Аяксе", и это был мой дом — люди, игроки, тренеры, культура. Поэтому мне было непросто уйти, но я чувствовал, что мне нужно сделать этот шаг и отправиться в крупнейший клуб, выступающий в крупнейших соревнованиях. На мой взгляд, это было правильное решение в правильное время", — цитирует Хато официальный веб-сайт "Челси".