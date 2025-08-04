"Ньюкасл" видит в Рамуше альтернативу Шешко

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему ПСЖ Гонсалу Рамушу как к возможной альтернативе Беньямину Шешко из "РБ Лейпциг".

В данный момент "Ньюкасл" ведет отчаянную борьбу с "Манчестер Юнайтед" за Шешко, одновременно рискуя лишиться Александера Исака, который рвется в "Ливерпуль".



"РБ Лейпциг" отклонил стартовое предложение "Ньюкасла" по Шешко в 70 миллионов фунтов, но "сороки" морально готовы к тому, что Беньямин станет очередной упущенной их клубом целью.



По информации Daily Mail, альтернативой Шешко для "Ньюкасла" может стать Рамуш, которого клуб с "Сент-Джеймс Парк" хотел еще три года назад, до покупки Исака.



24-летний португалец забил 33 гола в своих 86 матчах за два сезона в Париже, но твердым игроком основы команды Луиса Энрике так и не стал.