Светская хроника за понедельник

"Милан" обратился насчет Дарвина Нуньеса. Джанлуиджи Доннарумма хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". Звезды Премьер-Лиги подкатывают к Сидни Суини. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Милан" сделал запрос насчет нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Ben Jacobs)



"Ливерпуль" хочет 61 миллион фунтов за Нуньеса. (talkSPORT)



Несколько клубов Премьер-Лиги следят за ситуацией нападающего "Аль-Хиляля" Александара Митровича, который будет доступен для трансфера, если саудиты купят Нуньеса. (Ben Jacobs)



"Аль-Наср" потерпел неудачу в своем стремлении переманить капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. (Sky Sports)



"Юнайтед" готовит стартовое предложение о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" готов заплатить 61 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса. (Sport)



Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заинтересован в переходе в "Юнайтед". (TEAMtalk)



Вингер "Юнайтед" Антони не собирается в Саудовскую Аравию, предпочитая вернуться в "Реал Бетис". (Sport)



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо нацелен на переход в "Челси". (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" готов продать Штефана Ортегу, Калвина Филлипса, Джеймса Макати и Джека Грилиша. (The Athletic)



"Тоттенхэм" рассматривает Родриго из "Реала" в качестве замены для покидающего клуб Сона Хен Мина. (AS)



Защитник "Интера" Ян Биссек отказался от перехода в "Кристал Пэлас", хотя "орлы" уже согласовали компенсацию за игрока в 28 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



"Лестер" принял предложени "Бешикташа" в 8.3 млн. фунтов о покупке полузащитника Уилфрида Ндиди. Решение за игроком. (Ben Jacobs)



Другое



Новым капитаном "Брентфорда" после ухода Кристиана Нергора был назначен Натан Коллинс. (Evening Standard)



Вопреки слухам, бывший полузащитник "Эвертона" и "Тоттенхэма" Деле Алли не собирается завершать игровую карьеру. (The Times)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола окончательно расстался со свой женой, и о разводе может быть объявлено уже в следующем месяце. (The Sun)



Игроки "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Арсенала" завалили американскую актрису Сидни Суини личными сообщениями в инстаграме. (The Sun)