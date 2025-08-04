"Арсенал" обратился насчет Жереми Жаке

Жереми Жаке "Арсенал" сделал запрос насчет защитника французского "Ренна" Жереми Жаке.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Арсенал" обозначил свой интерес к Жаке в свете возможного расставания с Александром Зинченко или Якубом Кивером.

"Ренн" не хочет продавать Жаке, который лишь в мае подписал новый контракт, поэтому "Арсеналу", возможно, придется повременить с покупкой Жереми до следующего лета.

20-летний француз гваделупского происхождения является продуктом академии "Ренна", прошлый сезон отыграв в аренде за "Клермон" из Лиги 2.




Метки Арсенал, Жаке, Ренн

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2025 00:05

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