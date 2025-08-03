Нуньес стал приоритетной целью для "Аль-Хиляля"

Саудовский "Аль-Хиляль" сделал нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса своей приоритетной целью по укреплению атаки.

Интерес к Нуньесу из Саудовской Аравии существовал еще в январе, когда заполучить Дарвина хотел "Аль-Наср". С тех пор 26-летний уругваец окончательно утратил доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота и перестал быть частью долгосрочных планов чемпионов Премьер-Лиги.



Перед тем, как сосредоточиться на Нуньесе, "Аль-Хиляль" также перебрал ряд других вариантов, включая Виктора Осимхена, Александера Исака и Беньямина Шешко.



Как сообщает The Athletic, на приобретении Нуньеса лично настаивает главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Инздаги, считая Дарвина идеальным игроком для своего стиля.



"Ливерпуль" пока не получил предложения по Нуньесу, но уже разрешил Дарвину переговорить с "Аль-Хилялем" и Индзаги.



Три года назад "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Бенфики" по сделке стоимостью 85 миллионов фунтов, включая бонусы, и "красные" хотели бы вернуть как можно больше из своих инвестиций в Дарвина.



В прошлом сезоне Нуньес сыграл 47 матчей во всех соревнованиях, но забил лишь семь голов, а в рамках Премьер-Лиги отметился только восемью появлениями с первых минут.