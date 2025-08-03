"Челси" приобрел Хато у "Аякса"

"Челси" объявил о приобретении защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато за 37 миллионов фунтов.

19-летний Хато подписал с "Челси" контракт до 2032 года и на следующей неделе приступит к тренировкам с командой Энцо Марески.



Хато стал восьмым приобретением "Челси" этим летом — траты "синих" на трансферы в этот период перевалили уже за 250 млн. фунтов.



Хато является продуктом академии "Аякса", за первую команду которого он дебютировал в Эредивизии в возрасте 16 лет.



Уже в 17 лет Хато примерил капитанскую повязку "Аякса" и до своего трансфера в "Челси" сыграл 111 матчей на клубном уровне, также проведя шесть поединков за сборную Голландии.



Хато способен сыграть как центрального защитника, так и подстраховать Марка Кукурелью на левом фланге обороны.



"Я очень взволнован, я так рад оказаться здесь. Я много думал о своем будущем и хотел сделать следующий шаг в своей карьере. "Челси" — лучшее место для меня, чтобы сделать это, поэтому я очень рад", — сообщил Хато.



