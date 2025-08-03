"Челси" приобрел Хато у "Аякса"

Йоррел Хато "Челси" объявил о приобретении защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато за 37 миллионов фунтов.

19-летний Хато подписал с "Челси" контракт до 2032 года и на следующей неделе приступит к тренировкам с командой Энцо Марески.

Хато стал восьмым приобретением "Челси" этим летом — траты "синих" на трансферы в этот период перевалили уже за 250 млн. фунтов.

Хато является продуктом академии "Аякса", за первую команду которого он дебютировал в Эредивизии в возрасте 16 лет.

Уже в 17 лет Хато примерил капитанскую повязку "Аякса" и до своего трансфера в "Челси" сыграл 111 матчей на клубном уровне, также проведя шесть поединков за сборную Голландии.

Хато способен сыграть как центрального защитника, так и подстраховать Марка Кукурелью на левом фланге обороны.

"Я очень взволнован, я так рад оказаться здесь. Я много думал о своем будущем и хотел сделать следующий шаг в своей карьере. "Челси" — лучшее место для меня, чтобы сделать это, поэтому я очень рад", — сообщил Хато.

Йоррел Хато




Метки Аякс, трансферы, Хато, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 809

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mafia 03.08.2025 22:01 # mafia
    прое6альси + негры = любовь

    (ответить)

  2. dexter 03.08.2025 22:01 # dexter
    Зачем этому ноунейму подиум, БЛМ жи отменили...

    (ответить)

  3. xattoryxattso 03.08.2025 21:54 # xattoryxattso
    даст фофана фофане!

    (ответить)

  4. hachidlo 03.08.2025 21:41 # hachidlo
    Казалось бы, трансфер как трансфер.
    Но залупуки и здесь порвались.

    (ответить)

  5. thegodfather 03.08.2025 21:41 # thegodfather
    Реально как бы кто не хейтил жаксона, а у типа 10+5 за 30 матчей с проваленной 2 половиной сезона.
    Ето 1 грлевое действие за 2 матча...
    Ето 60 лямов, минимум. Подзалупл еси 6ы не 6ыли лохами спокуха вместо екетике оформили бы кексона, сэкономили бы лямов 20, еще и в качестве получили бы игрока покачественнее.

    (ответить)

  6. v-0987654321 03.08.2025 21:38 # v-0987654321
    Покупка ради покупки

    Пенсоживотные рады,думают что там над трансферами работают

    чисто показуха пхахаха

    вот же развод по Боуелянский

    (ответить)

  7. meshuggah 03.08.2025 21:33 # meshuggah
    Очереднрй топовый трансфер гранд императорси, завистливые подзалупали уже обоссаны
    Нашивка разъеб)) будто с медальками бегают

    (ответить)

  8. v-0987654321 03.08.2025 21:28 # v-0987654321
    Лохато ахахаха

    еще один танцор бачабази

    (ответить)

  9. narcot 03.08.2025 21:25 # narcot
    Команда Team Spirit с 4 россиянами и украинцем в составе выиграла престижный турнир IEM Cologne по Counter-Strike 2 – в финале драконы обыграли европейский коллектив MOUZ со счетом 3:0


    лживая чурка пекапу подавилась хуем))

    (ответить)

  10. gidro-met 03.08.2025 21:23 # gidro-met
    Челси прям блестяще балласт на актив обменял , ещё бы Стерлинга куданить, Джексона и Броя в Бернли.

    (ответить)

  11. thegodfather 03.08.2025 21:22 # thegodfather
    Ето все прикольно, но у мя буит праздник када избавятся от писаси стерлинга и вейги.

    По всем остальным без праздника, норм ребята, но пора работать!!!!

    (ответить)

  12. sausage 03.08.2025 21:11 # sausage
    Пииизда карьере.

    (ответить)

  13. quavo 03.08.2025 21:11 # quavo
    это то вообще все в поряде проводят, шарлатан тока мутит хуйню какую то, челси если симонса с гпрначо подпишут, мю топ вратаря еще кого, то даешь биг фо))

    (ответить)

  14. chelsea88 03.08.2025 21:10 # chelsea88
    В Аяксе любят пиздюкам капитанские повязки раздавать? Де Лигт тоже в 18 лет кэпом был у них.

    (ответить)

  15. quavo 03.08.2025 21:09 # quavo
    Норм хато этот

    (ответить)

  16. thegodfather 03.08.2025 21:07 # thegodfather
    Вечер в хату!!!!!

    (ответить)

  17. amirhan-gurazhev 03.08.2025 21:07 # amirhan-gurazhev
    е6ать эта нашивка поублюдски смотрится и им с ней 4 года играть ахахххахахахаха

    (ответить)

  18. jumanji338 03.08.2025 21:05 # jumanji338
    ну чтож велком

    (ответить)

  19. lfc-krr 03.08.2025 21:04 # lfc-krr
    Donked

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: