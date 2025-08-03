"Челси" приобрел Хато у "Аякса"
"Челси" объявил о приобретении защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато за 37 миллионов фунтов.
19-летний Хато подписал с "Челси" контракт до 2032 года и на следующей неделе приступит к тренировкам с командой Энцо Марески.
Хато стал восьмым приобретением "Челси" этим летом — траты "синих" на трансферы в этот период перевалили уже за 250 млн. фунтов.
Хато является продуктом академии "Аякса", за первую команду которого он дебютировал в Эредивизии в возрасте 16 лет.
Уже в 17 лет Хато примерил капитанскую повязку "Аякса" и до своего трансфера в "Челси" сыграл 111 матчей на клубном уровне, также проведя шесть поединков за сборную Голландии.
Хато способен сыграть как центрального защитника, так и подстраховать Марка Кукурелью на левом фланге обороны.
"Я очень взволнован, я так рад оказаться здесь. Я много думал о своем будущем и хотел сделать следующий шаг в своей карьере. "Челси" — лучшее место для меня, чтобы сделать это, поэтому я очень рад", — сообщил Хато.
03.08.2025 21:00
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Последние комментарии:
прое6альси + негры = любовь
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Зачем этому ноунейму подиум, БЛМ жи отменили...
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даст фофана фофане!
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Казалось бы, трансфер как трансфер.
Но залупуки и здесь порвались.
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Реально как бы кто не хейтил жаксона, а у типа 10+5 за 30 матчей с проваленной 2 половиной сезона.
Ето 1 грлевое действие за 2 матча...
Ето 60 лямов, минимум. Подзалупл еси 6ы не 6ыли лохами спокуха вместо екетике оформили бы кексона, сэкономили бы лямов 20, еще и в качестве получили бы игрока покачественнее.
(ответить)
Покупка ради покупки
Пенсоживотные рады,думают что там над трансферами работают
чисто показуха пхахаха
вот же развод по Боуелянский
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Очереднрй топовый трансфер гранд императорси, завистливые подзалупали уже обоссаны
Нашивка разъеб)) будто с медальками бегают
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Лохато ахахаха
еще один танцор бачабази
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Команда Team Spirit с 4 россиянами и украинцем в составе выиграла престижный турнир IEM Cologne по Counter-Strike 2 – в финале драконы обыграли европейский коллектив MOUZ со счетом 3:0
лживая чурка пекапу подавилась хуем))
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Челси прям блестяще балласт на актив обменял , ещё бы Стерлинга куданить, Джексона и Броя в Бернли.
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Ето все прикольно, но у мя буит праздник када избавятся от писаси стерлинга и вейги.
По всем остальным без праздника, норм ребята, но пора работать!!!!
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Пииизда карьере.
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это то вообще все в поряде проводят, шарлатан тока мутит хуйню какую то, челси если симонса с гпрначо подпишут, мю топ вратаря еще кого, то даешь биг фо))
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В Аяксе любят пиздюкам капитанские повязки раздавать? Де Лигт тоже в 18 лет кэпом был у них.
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Норм хато этот
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Вечер в хату!!!!!
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е6ать эта нашивка поублюдски смотрится и им с ней 4 года играть ахахххахахахаха
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ну чтож велком
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Donked
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