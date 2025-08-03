Тайрик Джордж хочет уйти из "Челси"
Вингер "Челси" Тайрик Джордж выразил желание покинуть лондонский клуб.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги Джордж отметился единственным появлением в стартовом составе "Челси", еще семь раз выйдя на замену.
Этим летом "Челси" основательно укрепил свою атакующую линию, а прямо сейчас договаривается насчет Хави Симонса из "РБ Лейпциг", и это сподвигло Джорджа на смену клуба.
"Челси" предпочел бы сохранить Джорджа, но понимает желание Тайрика играть регулярно, поэтому 19-летний англичанин может уйти как в аренду, так и по постоянному трансферу.
По информации журналиста Фабрицио Романо, во время переговоров по Симонсу "РБ Лейпциг" сделал запрос насчет Джорджа, а также Тайрик интересен менхенгладбахской "Боруссии".
03.08.2025 20:00
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