Тайрик Джордж хочет уйти из "Челси"

Вингер "Челси" Тайрик Джордж выразил желание покинуть лондонский клуб.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги Джордж отметился единственным появлением в стартовом составе "Челси", еще семь раз выйдя на замену.



Этим летом "Челси" основательно укрепил свою атакующую линию, а прямо сейчас договаривается насчет Хави Симонса из "РБ Лейпциг", и это сподвигло Джорджа на смену клуба.



"Челси" предпочел бы сохранить Джорджа, но понимает желание Тайрика играть регулярно, поэтому 19-летний англичанин может уйти как в аренду, так и по постоянному трансферу.



По информации журналиста Фабрицио Романо, во время переговоров по Симонсу "РБ Лейпциг" сделал запрос насчет Джорджа, а также Тайрик интересен менхенгладбахской "Боруссии".