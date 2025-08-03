Партей переходит в "Вильярреал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Партей решил продолжить карьеру в испанском "Вильярреале".

В прошлом сезоне Партей был ключевым игроком "Арсенала", приняв участие в 52 матчах во всех соревнованиях, однако лондонскому клубу так и не удалось договориться с Томасом о новом контракте.



Уход Партей свободным агентом был подтвержден в конце июня, а вскоре Томаса обвинили в пяти изнасилованиях в период с 2021 по 2022 год.



Как стал известно The Athletic, Партей решил вернуться в Испанию, где ранее он выступал за "Атлетико". 32-летний ганец уже прошел медобследование и согласовал с "Вильярреалом" контракт до 2027 года.



Что касается истории с изнасилованиями, то в следующий вторник, 5 августа, Партей должен предстать перед Магистратским судом Вестминстера.