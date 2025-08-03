Мэддисон получил серьезную травму

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон получил серьезную травму в предсезонном матче против "Ньюкасла".

В субботу "Тоттенхэм" сыграл вничью 1:1 с "Ньюкаслом" в Южной Корее. Мэддисон вышел на замену во втором тайме, но завершить матч не смог.

Мэддисон пострадал во внешне безобидном единоборстве с новичком "Ньюкасла" Энтони Элангой и со стадиона уезжал на костылях. Теперь Джеймс рискует задержаться в лазарете.

"Думаю, в жизни и футболе случаются и красивые, и жестокие вещи. Так и было сегодня".

"Похоже, Мэддерс получил серьезную травму, а затем мы стали свидетелями невероятных сцен прощания Сона", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка Sky Sports.

Добавим, Мэддисон едва вернулся в строй после травмы колена, полученной в конце мая.




Метки Мэддисон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. grishatkach 03.08.2025 18:14 # grishatkach
    вообще кайф)
    шпоры еще долго заслуживают неудачи после почти десяти лет везений и отскоков

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  2. akado 03.08.2025 18:01 # akado
    Сложно представить, что Тоттенхем хотя бы в топ-6 вернется в ближайшие сезоны.

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