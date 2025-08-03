Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон получил серьезную травму в предсезонном матче против "Ньюкасла".

В субботу "Тоттенхэм" сыграл вничью 1:1 с "Ньюкаслом" в Южной Корее. Мэддисон вышел на замену во втором тайме, но завершить матч не смог.



Мэддисон пострадал во внешне безобидном единоборстве с новичком "Ньюкасла" Энтони Элангой и со стадиона уезжал на костылях. Теперь Джеймс рискует задержаться в лазарете.



"Думаю, в жизни и футболе случаются и красивые, и жестокие вещи. Так и было сегодня".



"Похоже, Мэддерс получил серьезную травму, а затем мы стали свидетелями невероятных сцен прощания Сона", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка Sky Sports.



Добавим, Мэддисон едва вернулся в строй после травмы колена, полученной в конце мая.



