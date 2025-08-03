Строительство нового стадиона МЮ откладывается

"Манчестер Юнайтед" столкнулся с первой серьезной проблемой на пути к строительству нового стадиона на 100,000 мест.

В марте "Юнайтед" представил амбициозные планы по строительству самого большого в Англии футбольного стадиона на месте "Олд Траффорд".



Однако перед тем, как приступить к реализации этого проекта, "Юнайтед" нужно выкупить прилегающий участок земли, который сейчас используется под железнодорожный грузовой терминал.



"Юнайтед" оценил этот участок в 40-50 миллионов фунтов, но транспортная компания Freightliner, владеющая и управляющая терминалом, запросила около 400 млн. фунтов.



Как сообщает The Guardian, в данный момент переговоры находятся в тупике. Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф отказывается переплачивать за землю, и это отодвигает дату возможного переезда клуба.