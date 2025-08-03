Аморим хочет провести в "Юнайтед" 20 лет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сколько времени он хочет провести в клубе с "Олд Траффорд".

Завершив прошлый сезон на 15-м месте в Премьер-Лиге, сейчас Аморим готовится к своей первой полной кампании — первой из многих, как надеется Рубен.



"Да, я хочу остаться. Я хочу остаться на 20 лет. Такова моя цель, и я искренне верю в это. Как и всегда".



"Что-нибудь произойдет. В некоторые моменты мне будет сопутствовать удача. Мне много везло на протяжении моей тренерской карьеры, и моя идея в том, чтобы остаться на много лет".



"Но, опять же, мы знаем, что это определят результаты. Я знаю, что использовал весь свой кредит доверия в прошлом сезоне, но я готов начать с чистого листа".



"Я хочу быть тренером "Манчестер Юнайтед" некоторое время. Я потратил пять лет, чтобы выбрать этот клуб, поэтому я не хочу провалиться", — цитирует Аморима Sky Sports.