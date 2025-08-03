Аморим хочет провести в "Юнайтед" 20 лет

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сколько времени он хочет провести в клубе с "Олд Траффорд".

Завершив прошлый сезон на 15-м месте в Премьер-Лиге, сейчас Аморим готовится к своей первой полной кампании — первой из многих, как надеется Рубен.

"Да, я хочу остаться. Я хочу остаться на 20 лет. Такова моя цель, и я искренне верю в это. Как и всегда".

"Что-нибудь произойдет. В некоторые моменты мне будет сопутствовать удача. Мне много везло на протяжении моей тренерской карьеры, и моя идея в том, чтобы остаться на много лет".

"Но, опять же, мы знаем, что это определят результаты. Я знаю, что использовал весь свой кредит доверия в прошлом сезоне, но я готов начать с чистого листа".

"Я хочу быть тренером "Манчестер Юнайтед" некоторое время. Я потратил пять лет, чтобы выбрать этот клуб, поэтому я не хочу провалиться", — цитирует Аморима Sky Sports.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 03.08.2025 17:22 # insomniac
    за 20 лет можно и в конференцию спуститься если рубенка будет так тренерить как в тпрошлом сезоне.

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  2. hunter022 03.08.2025 16:07 # hunter022
    20 лет???

    С такими результатами он до конца сезона не доработает...

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