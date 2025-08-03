Поттер подтвердил, что Антонио покидает "Вест Хэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер подтвердил, что нападающий Мичейл Антонио не получит новый контракт.

Напомним, прошлый сезон был оборван для Антонио автомобильной аварией в декабре. Мичейл перенес срочную операцию на раздробленной ноге и потратил много месяцев на восстановление.



И хотя сейчас Антонио уже полностью здоров и чувствует, что в свои 35 лет он по-прежнему достаточно хорош для Премьер-Лиги, приход Каллума Уилсона закрыл дверь перед игроком сборной Ямайки.



"Будет ли Антонио частью команды в новом сезоне? Нет", — цитирует Поттера Evening Standard.