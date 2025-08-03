Фернандеш планирует провести в МЮ еще минимум один сезон

Полузащитник Бруну Фернандеш планирует провести в "Манчестер Юнайтед" еще минимум один сезон.

Ранее этим летом Фернандеш отверг интерес "Аль-Хиляля", а на днях появилась информация о переговорах Бруну м "Аль-Насром".



По информации talkSPORT, "Аль-Наср" действительно сделал неофициальный запрос насчет Фернандеша, однако позиция капитана "Юнайтед" не изменилась.



30-летний португалец хочет остаться в "Юнайтед" и продолжать играть в футбол на высшем уровне — еще один сезон, как минимум.