Фернандеш планирует провести в МЮ еще минимум один сезон

Бруну Фернандеш Полузащитник Бруну Фернандеш планирует провести в "Манчестер Юнайтед" еще минимум один сезон.

Ранее этим летом Фернандеш отверг интерес "Аль-Хиляля", а на днях появилась информация о переговорах Бруну м "Аль-Насром".

По информации talkSPORT, "Аль-Наср" действительно сделал неофициальный запрос насчет Фернандеша, однако позиция капитана "Юнайтед" не изменилась.

30-летний португалец хочет остаться в "Юнайтед" и продолжать играть в футбол на высшем уровне — еще один сезон, как минимум.




Метки Аль-Наср, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 13:00

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