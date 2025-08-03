"Ливерпуль" договорился с Родриго
"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с вингером испанского "Реала" Родриго.
На текущей неделе "Ливерпуль" продал Луиса Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, а также потерпел неудачу в своем стремлении заполучить Александера Исака из "Ньюкасла".
Как сообщает ESPN Brasil, "Ливерпуль" быстро определил альтернативу Исаку, после отклоненного предложения по Александеру договорившись с окружением Родриго.
Теперь, когда Родриго согласовал условия личного контракта, "Ливерпуль" собирается сделать предложение "Реалу" о покупке 24-летнего игрока сборной Бразилии.
Добавим, ранее этим летом Родриго сватали в "Арсенал", однако стоимость вингера и его ожидания по зарплате показались "канонирам" завышенными.
03.08.2025 12:00
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мощно) красавцы если подпишите.не дороговато ли если еще исак будет за безумные бабки? как по мне так вингер как раз и нужен в первую очередь. есть экетике.раньше гакпо вроде в центре поигрывал..
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Родри иди к батьке Алисе, он тебя в обуду никому не даст.
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во всяком случае на бумаге, он видится идеальным решением для ливерки, нежели исак
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Пиздёж. Чистой воды
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