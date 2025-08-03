"Ливерпуль" договорился с Родриго

"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с вингером испанского "Реала" Родриго.

На текущей неделе "Ливерпуль" продал Луиса Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, а также потерпел неудачу в своем стремлении заполучить Александера Исака из "Ньюкасла".



Как сообщает ESPN Brasil, "Ливерпуль" быстро определил альтернативу Исаку, после отклоненного предложения по Александеру договорившись с окружением Родриго.



Теперь, когда Родриго согласовал условия личного контракта, "Ливерпуль" собирается сделать предложение "Реалу" о покупке 24-летнего игрока сборной Бразилии.



Добавим, ранее этим летом Родриго сватали в "Арсенал", однако стоимость вингера и его ожидания по зарплате показались "канонирам" завышенными.