"Ливерпуль" договорился с Родриго

Родриго "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с вингером испанского "Реала" Родриго.

На текущей неделе "Ливерпуль" продал Луиса Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, а также потерпел неудачу в своем стремлении заполучить Александера Исака из "Ньюкасла".

Как сообщает ESPN Brasil, "Ливерпуль" быстро определил альтернативу Исаку, после отклоненного предложения по Александеру договорившись с окружением Родриго.

Теперь, когда Родриго согласовал условия личного контракта, "Ливерпуль" собирается сделать предложение "Реалу" о покупке 24-летнего игрока сборной Бразилии.

Добавим, ранее этим летом Родриго сватали в "Арсенал", однако стоимость вингера и его ожидания по зарплате показались "канонирам" завышенными.




Метки Ливерпуль, Реал, Родриго, слухи

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 12:00

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  1. rumiplo 03.08.2025 12:46 # rumiplo
    мощно) красавцы если подпишите.не дороговато ли если еще исак будет за безумные бабки? как по мне так вингер как раз и нужен в первую очередь. есть экетике.раньше гакпо вроде в центре поигрывал..

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  2. zaeba1l 03.08.2025 12:18 # zaeba1l
    Родри иди к батьке Алисе, он тебя в обуду никому не даст.

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  3. kapitoxa 03.08.2025 12:11 # kapitoxa
    во всяком случае на бумаге, он видится идеальным решением для ливерки, нежели исак

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  4. nook1992 03.08.2025 12:04 # nook1992
    Пиздёж. Чистой воды

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