Эмери хочет воссоединиться с Джексоном

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери хочет воссоединиться с нападающим "Челси" Николасом Джексоном и даже готов принести Олли Уоткинса в жертву ради этого.

В свое время Эмери помог Джексону заявить о себе в "Вильярреале", который продал Николаса в "Челси" за 32 миллиона фунтов через девять месяцев после ухода Унаи в "Виллу".



После Нового года у Джексона толком не идет игра, что подтолкнуло "Челси" к приглашению Лиама Делапа и Жоао Педро этим летом. Обзаведясь таким усилением передней линии, "синие" не собираются стоять на пути у Николаса.



Проблема в том, что "Челси" оценивает Джексона в 80 миллионов фунтов, однако Daily Mirror утверждает, что ради воссоединения с 24-летним сенегальцем Эмери готов пожертвовать Уоткинсом, который находится на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".