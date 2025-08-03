"Брентфорд" больше не блокирует уход Висса

"Брентфорд" смягчил свою позицию насчет Йоана Висса и теперь готов отпустить нападающего, если обзаведется заменой.

Изначально "Брентфорд" был готов продать лишь одного игрока из своей звездой связки в лице Бриана Мбемо и Висса.



А поскольку Мбемо ушел в "Манчестер Юнайтед" за 71 миллион фунтов, "Брентфорд" отклонил предложение "Ньюкасла" в 25 млн. фунтов по Висса, сообщив заинтересованным клубам, что Йоан не продается.



Висса отказался с этим мириться и даже пригрозил "Брентфорду", что больше никогда не сыграет за клуб. В конце концов "пчелы" были вынуждены пойти на уступки.



По информации журналиста Бена Джейкобса, "Брентфорд" больше не будет удерживать Висса против его воли, но сперва "пчелам" нужно обзавестись новым нападающим.



"Ньюкасл" осведомлен об этом и уже готовит новое предложение по 28-летнему игроку сборной ДР Конго.