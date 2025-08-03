"Ливерпуль" вернется за Исаком, если "Ньюкасл" обзаведется заменой

Александер Исак "Ливерпуль" вернется за нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком, только когда "сороки" обзаведутся заменой своему бомбардиру.

На текущей неделе "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" о покупке Исака в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.

Ранее этим летом "Ньюкасл" уже лишился Каллума Уилсона, поэтому нежелание "сорок" отпускать Исака вполне объяснимо, особенно в свете своего попадания в Лигу Чемпионов.

Поэтому, как утверждает Daily Mail, второе предложение "Ливерпуля" по Исаку зависит от того, преуспеет ли "Ньюкасл" в своих попытках обзавестись новым нападающим.

В данный момент "Ньюкасл" сражается с "Манчестер Юнайтед" за Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", а также держит в уме варианты с Йоаном Висса из "Брентфорда" и Олли Уоткинсом из "Астон Виллы".

"Ньюкасл" по-прежнему не желает продавать Исака, оценивая того в 150 млн. фунтов, однако настойчивый интерес к Шешко говорит о том, что "сороки" допускают уход Александера этим летом.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 03.08.2025 09:50 # shearer1
    Во вторую команду что-ли?

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  2. bmw-e34 03.08.2025 09:19 # bmw-e34
    Нуньеса берите. Клубу нужен нап, тому - постоянное место в старте.

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  3. bmw-e34 03.08.2025 09:18 # bmw-e34
    Нуньеса берите. Клубу нужен нап, тому - постоянное место в старте.

    (ответить)

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