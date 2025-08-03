"Ливерпуль" вернется за Исаком, если "Ньюкасл" обзаведется заменой

"Ливерпуль" вернется за нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком, только когда "сороки" обзаведутся заменой своему бомбардиру.

На текущей неделе "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" о покупке Исака в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.



Ранее этим летом "Ньюкасл" уже лишился Каллума Уилсона, поэтому нежелание "сорок" отпускать Исака вполне объяснимо, особенно в свете своего попадания в Лигу Чемпионов.



Поэтому, как утверждает Daily Mail, второе предложение "Ливерпуля" по Исаку зависит от того, преуспеет ли "Ньюкасл" в своих попытках обзавестись новым нападающим.



В данный момент "Ньюкасл" сражается с "Манчестер Юнайтед" за Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", а также держит в уме варианты с Йоаном Висса из "Брентфорда" и Олли Уоткинсом из "Астон Виллы".



"Ньюкасл" по-прежнему не желает продавать Исака, оценивая того в 150 млн. фунтов, однако настойчивый интерес к Шешко говорит о том, что "сороки" допускают уход Александера этим летом.