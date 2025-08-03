Сон согласился перейти в "Лос-Анджелес"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин дал свое согласие на переход в клуб МЛС "Лос-Анджелес".

На текущей неделе 33-летний Сон подтвердил, что он попросил "Тоттенхэм" отпустить его из клуба этим летом.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Сон выбрал "Лос-Анджелес" для продолжения своей карьеры, и калифорнийский клуб уже значительно продвинулся в переговорах с "Тоттенхэмом".



"Лос-Анджелес" ожидает потратить около 15 миллионов фунтов на приобретение Сона, тогда как "Тоттенхэм" просит около 20 млн. фунтов, но это все равно значительно меньше тех 30 млн. фунтов, которые были озвучены саудовским клубам в качестве цены за игрока.



"Лос-Анджелес" специально отправил делегацию в Южную Корею, где Сон вместе с "Тоттенхэмом" сыграет против "Ньюкасла" 3 августа, и после этого матча сделка может быть окончательно согласована.