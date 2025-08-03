Юнайтед" готов продать Хейлунда за 30 млн. фунтов

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Расмуса Хейлунда за 30 миллионов фунтов.

Два года назад "Юнайтед" потратил 73 млн. фунтов на приглашение Хейлунда из "Аталанты", однако Расмус так и не оправдал свой внушительный ценник.

В прошлом сезоне голы давались Хейлунду с особенным трудом — Расмус отличился лишь четырежды в Премьер-Лиге, заставив "Юнайтед" потратиться на Матеуса Кунью и Бриана Мбемо.

И хотя сам Хейлунд — по крайней мере, на словах — хочет сражаться за место в составе "Юнайтед", боссы клуба готовы отпустить 22-летнего датчанина по сниженной цене, утверждает BBC.

Источник добавляет, что "Юнайтед" планирует совершить ряд продаж в остатке лета, однако это не является обязательным условием для приобретения нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.




Метки Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 07:00

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