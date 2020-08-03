Виктор Дьекереш: недостающий элемент для чемпионства "Арсенала"?

В последние сезоны "Арсенал" был близок к титулу, но команде Микеля Артеты отчаянно не хватало стабильного голеадора, гарантирующего 20+ забитых мячей за сезон. С приходом Виктора Дьекереша "канониры" получают такого игрока, нно сможет ли швед перенести свои бомбардирские таланты из чемпионата Португалии в Премьер-Лигу?

Виктор Дьекереш за три года превратился из неудачника Чемпионшипа в одного из самых результативных нападающих Европы. После того, как большую часть своей карьеры швед испытывал трудности перед чужими воротами, он забил 97 голов в 102 матчах за лиссабонский "Спортинг" с момента перехода из "Ковентри" за 20 миллионов евро в июле 2023. Этого было достаточно, чтобы убедить "Арсенал" выложить 64 миллиона фунтов.



Все это далеко от января 2021 года, когда Дьекереш числился в составе "Брайтона" и прервал неудачную аренду в "Суонси". Даже те, кто не терял веры, удивлены потрясающей трансформацией Виктора.



Крис Бадлан, который сейчас является скаутом "Астон Виллы" после работы в качестве главы отдела по рекрутингу в шотландском "Абердине", занимал аналогичную должность в "Ковентри", когда туда пришел Дьекереш.



"Я всегда считал Виктора нападающим Премьер-Лиги, но думал ли я, что его будут сравнивать с Эрлингом Холандом? Нет, и мало кто так думал", — сказал Бадлан ESPN. "Но думал ли я, что он будет забивать голы, когда увидел, что он подписал контракт со "Спортингом"? Да, на 100 процентов".



"Учитывая его качества, все мы понимали, что он будет очень хорошим нападающим. Чтобы достичь того уровня, которого он достиг, нужно немного удачи, как и любому, но все равно нужно иметь правильный менталитет. Виктор всегда хотел быть лучшим игроком, насколько возможно, и он добился этого".



Дьекереш присоединился к шведскому клубу "Броммапойкарна" в возрасте 16 лет и начал работу над трансформацией из крайнего нападающего в центрального. "В то время как все остальные проходили обычные тренировки, я тренировался в одиночку на другой стороне поля, оттачивая что-то очень базовое", — сказал Дьекереш в 2024 году. "Это было невероятно тяжело, но вывело меня на новый уровень".



Скаут "Броммапойкарны" Дэвид Эклунд рассказал ESPN: "Мы увидели, что у него есть способности стать "девяткой" благодаря своей силе и таранным качествам, и начали концентрироваться на этих способностях. Он сильно вырос и начал забивать голы все чаще и чаще".



Затем последовало 18 голевых передач в прорывном сезоне, а история его последних недель в "Броммапойкарне" похожа на сказку.



"За две недели до его последнего матча мы обеспечили себе продвижение в Аллсвенскан (высший дивизион Швеции), и все мы знали, что Виктор уезжает в "Брайтон" после окончания сезона", — говорит Эклунд. "В последнем матче мы нацелились на победу в лиге, а Виктор также вел заочную борьбу за звание лучшего бомбардира, деля первое место с Кевином Кабраном.



После того, как он оформил хет-трик, его заменили, и весь стадион встал, чтобы поприветствовать его, а также игроки и персонал на скамейке запасных. Это был один из самых ярких моментов в нашей истории".



Переход Дьекереша в "Брайтон" в январе 2018 года казался значительным шагом вперед, но его восходящая траектория быстро пошла вниз.



Дьекереш уже привлек внимание множества элитных европейских клубов, когда в середине 2010-х годов пробился в основной состав "Броммапойкарны", будучи юниором. Его выступления в этом клубе и в юношеских сборных Швеции принесли ему прозвище "чудо-ребенок", и его считали самым большим талантом страны в атаке со времен Златана Ибрагимовича.



Хотя острые навыки завершения атак всегда были частью его игры, несмотря на периодическую неспособность использовать их стабильно, Дьекереш теперь довел эти навыки до совершенства. Благодаря зрелости или тщательной работе его бывшего тренера в "Спортинге" Рубена Аморима, теперь он способен забивать голы самыми разными способами.



Что делает Дьекереша таким результативным, так это, возможно, его быстрая техника исполнения. Когда он владеет мячом в штрафной, он отлично ориентируется в ближайшем окружении и наносит удар по воротам либо при первом контакте с мячом, либо после минимальных корректирующих касаний. Он редко колеблется или тратит много сил и времени перед чужими воротами. Хотя он правша, он стал очень хорошо завершать атаки левой ногой — благодаря силе и выбору места — или иногда благодаря отличной технике ударов головой.



Неважно, с какой позиции идет подача — с фланга или из центра — он отлично предугадывает движения защитников. Он часто появляется в штрафной для завершения ударом в одно касание, часто у дальней штанги или после скидки. Однако еще более желанным для элитных клубов Дьекереша делает его поведение, когда он выходит на фланг или опускается в глубину. Он может быть классическим форвардом перед воротами, но у него также есть скорость на длинных дистанциях, навыки ведения мяча и ускорение, которые позволяют ему создавать настоящий хаос при переходах в атаку.



Одной из относительно новых технических деталей является его способность обманывать своего опекуна, когда он располагается на фланге, особенно на левом. Когда ему пасуют мяч, он часто делает один или два обманных шага, чтобы заставить соперника думать, что он собирается контролировать мяч, побуждая оппонента закрыть его или сделать подкат. Вместо этого он делает пол-оборота, не касаясь мяча, оттягивая соперника от мяча, поворачиваясь лицом к воротам и устремляясь к штрафной площади.



Эта деталь не только является характерной чертой ловких крайних нападающих, но и иллюстрирует, насколько быстро Дьекереш набирает скорость из положения стоя, его интеллект и впечатляющую подвижность (что не следует считать само собой разумеющимся для центрального нападающего ростом 188 см).



Помимо чисто технических и тактических аспектов, Дьекереш играет с настоящей уверенностью. Забивание голов, конечно, создает благоприятную почву, но его огромная уверенность в себе, вероятно, также является результатом мотивационных навыков Аморима и его непоколебимого доверия к игроку. С его нынешним уровнем уверенности в себе, в его игре появился дополнительный уровень энергии: первое касание стало более уверенным, а его быстрая перепасовка с партнером тоже приносит результат.



Многие считают Дьекереша игроком, который зря ушел из "Брайтона", учитывая стремительный рост "чаек" в последние сезоны, но по сути Виктор является своего рода победой для модели рекрутинга клуба, которая и выявила его раньше остальных. "Брайтон" заслужил репутацию одного из лучших клубов по выявлению малоизвестных талантов благодаря аналитической модели, основанной на анализе данных, которая держится в секрете и является детищем владельца клуба Тони Блума.



Источник в "Брайтоне", знакомый с ситуацией, сообщил ESPN, что Дьекереш достаточно хорошо начал свою карьеру в команде "Брайтона" до 23 лет, но клуб решил, что лучшим вариантом будет отдать Виктора в аренду. Дьекереш провел сезон 2019/20 в немецком клубе "Санкт-Паули", где забил семь голов в 28 матчах, часто выступая на левом фланге.



Другой источник сообщил ESPN, что "Брайтон" предпочел вторую аренду, на этот раз в английский клуб, где они могли бы лучше оценить способности Дьекереша. Шестимесячная аренда в "Суонси" оказалась большим разочарованием. Согласно источнику, швед порой "выглядел потерянным", что подтверждается результатом в один гол в 12 матчах во всех турнирах за "лебедей". Этот единственный гол был забит в матче 3-го раунда Кубка Англии в Стивенэйдже.



К моменту своего возвращения в "Брайтон" в январе 2021 года Дьекереш находился на распутье. У Виктора был вариант вернуться в Германию, но он решил присоединиться к "Ковентри".



"Виктор — это человек, о котором я и мой главный скаут в то время, Стюарт Бентом, знали, когда он играл в Швеции", — рассказывает Бадлан ESPN. "Как скаут, ты должен знать, кто из игроков 16-17 лет на континенте является лучшим. "Брайтон" подписал с ним контракт, поэтому мы следили за ним в их команде U-23, затем он перешел в "Санкт-Паули", и мы просто продолжали следить за ним, как всегда.



В то же время мы были заинтересованы в центральном защитнике Лео Остигарде, также отправленным "Брайтоном" в аренду в "Санкт-Паули", поэтому нам помогло то, что, когда мы смотрели на Лео, Виктор тоже был там".



Остигард присоединился к "Ковентри" в августе 2020 года и помог убедить своего друга Дьекереша перейти в второй дивизион английского футбола несколько месяцев спустя, сначала на условиях шестимесячной аренды, когда он забил три гола в 19 матчах Чемпионшипа.



"Он был явно очень разочарован тем, что произошло в "Суонси", — говорит Бадлан. "Брайтон" хотел подписать с ним новый контракт, но я хорошо знал агента Виктора в то время, поскольку заключал с ним сделки в "Норвиче", а затем у нас одновременно травмировались два или три центральных нападающих, поэтому мы могли предложить ему эту возможность. Все сложилось, потому что он хотел играть, а нам нужен был нападающий прямо сейчас".



Хотя Дьекереш начал медленно, лето 2021 года (когда ему исполнилось 23 года) считается поворотным моментом в его карьере. Он провел межсезонье, усердно работая над своей физической формой, и вернулся на предсезонную подготовку сезона 2021/22 другим игроком.



"Самая большая сила Виктора — его менталитет", — говорит Бадлан. "Когда он решает что-то сделать, он из тех, кто это сделает. Он не знал, каким будет его будущее в "Брайтоне", мы хотели подписать с ним контракт, но, возможно, он думал, что может получить что-то другое — и пока его агент делал свою работу, Виктор сосредоточился на том, чтобы "где бы я ни оказался, я сделаю все, чтобы это было мое".



"Он работал над своими сильными сторонами. Он и так был сильным бегуном, но вдруг его плечи стали более широкими, а корпус — более крепким. Это позволило ему лучше обходить защитников. Его менталитет просто невероятен".



Карьера Виктора Дьекереша начала стремительно развиваться, когда он забил 38 голов в 91 матче чемпионата за два полных сезона в "Ковентри Сити".



В конце концов "Ковентри" воспользовался возможностью заполучить его на постоянной основе летом 2021 года за сумму около 1 миллиона фунтов. "Брайтон" предложил ему новый контракт, но путь в основной состав был заблокирован тем, что на тот момент они считали более подходящими вариантами Нила Мопе и Дэнни Уэлбека.



"Ковентри" заслуживает признания за техническую эволюцию его игры под руководством тренера Марка Робинса, бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед". Неясность позиции казалась метафорой отсутствия направления в его карьере — "Броммапойкарна" утверждает, что они сделали его более центральным нападающим, но Дьекереш либо начинал игру на фланге, либо естественным образом смещался влево во время аренды в других клубах.



В конце концов, Дьекереш окончательно превратился из левого нападающего в настоящую "девятку".



"Марк Робинс и Ади (Вивеаш, помощник тренера) отполировали этот необработанный алмаз", — говорит Бадлан. — "Они упростили его игру. Они работали с ним, чтобы определить его лучшие качества. У него все еще была склонность смещаться на левый фланг. В "Санкт-Паули" он играл почти как левый нападающий".



"Сейчас часть его игры, многие его сильные стороны, исходят с левого фланга, когда он врывается и наносит удар. Марк, будучи бывшим нападающим, помог Виктору понять свое тело, правильно выбирать позицию, где бежать, когда выбирать правильный момент".



"Также помогло то, что в то время вся группа была очень мотивирована: Каллум О'Хэр, Бен Шиф, Густаво Хамер, Виктор — все они были молоды и полны решимости выйти на новый уровень. Все игроки в команде были полны энтузиазма. Когда я разговаривал с игроками, большая часть трансферной стратегии заключалась в том, чтобы "прийти сюда, использовать нас как трамплин, сделать то, что нужно, и двигаться дальше".



Именно это и сделал Дьекереш. Отличившись девять раз в 11 первых матчах после подписания постоянного контракта, он забил 44 гола в 116 играх во всех турнирах, прежде чем в 2022/23 году снова оказался на распутье.



Когда речь идет о нападающих, голы говорят сами за себя, и впечатляющий результат Дьекереша в виде 63 голов за клуб и сборную является убедительным доказательством. Как отмечает издание Тоr, за последний год Виктор продемонстрировал всю свою мощь, технику, хитрость и хладнокровие, разгромив целый ряд команд. Он оформил семь хет-триков, в том числе один против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.



Однако у этого потрясающего достижения есть некоторые оговорки: остальные шесть хет-триков были сделаны против слабых соперников из португальского первенства или слабых сборных. Швеция вылетела из своей группы в Лиге Наций, а это означает, что Дьекереш не смог сокрушить такие команды, как Азербайджан и Эстония. Также только в лиге он пробил (и забил) 12 пенальти.



Возможно, в таком случае более уместно судить о его влиянии на игру против других сильных местных команд, таких как "Бенфика" и "Порту". В сезоне 2023/24 он встречался с ними семь раз, забив четыре гола и сделав две результативные передачи; а в сезоне 2024/25 забил четыре гола и сделал четыре передачи в восьми встречах.



Он превзошел свой показатель ожидаемых голов (xG) три сезона подряд и сделал это с большим отрывом (в сезоне 2023/24 он превзошел свой xG на 6.5 гола, а в прошлом — на 8.2 гола). В краткосрочной перспективе это может быть связано с удачей, но в 66 матчах? Вероятно, это признак того, что он будет и дальше оставаться одним из лучших нападающих.



Дьекереш— это гораздо больше, чем просто нападающий. Среди всех игроков "Спортинга" в лиге в прошлом сезоне он занял второе место по количеству результативных передач (семь), второе место по количеству ключевых пасов (61) и второе место по количеству действий, приведших к ударам по воротам (154). Он также лидировал в своей команде по количеству прогрессивных проходов (133), что подчеркивает его способность принимать мяч в глубине поля и продвигаться вперед.



В "Ковентри" были готовы к тому, что Дьекереш в конечном итоге уйдет.



"Он позвонил мне перед летом 2023 года, когда понял, что, возможно, уйдет", — говорит Бадлан. — "Он сказал мне: я хочу отправиться только в Бундеслигу, Португалию, Италию, Испанию или Премьер-Лигу. Если кто-то другой позвонит, я не пойду. Он почти полностью спланировал свою карьеру".



Источники сообщили ESPN, что несколько клубов Премьер-Лиги, в том числе "Эвертон", "Вест Хэм Юнайтед" и "Вулверхэмптон", проявили разную степень интереса к Дьекерешу, но он предпочел отправиться в "Спортинг".



Его результативность в Португалии заставила некоторых задаться вопросом, почему более крупные клубы не рискнули заплатить 20 миллионов евро (плюс 4 миллиона евро в виде бонусов), которые требовал "Ковентри", но об этом легко говорить задним числом. На тот момент у Дьекереша оставался только один год по контракту с "Ковентри", но владелец клуба Даг Кинг был непреклонен в своей оценке. Лагерь игрока считал "Спортинг" подходящим следующим шагом и заключил сделку, по которой "Брайтон" получил значительную долю от суммы трансфера.



"Люди говорят, что он ушел, но это был неплохой доход за игрока, который никогда не играл за нас в Премьер-Лиге", — утверждает источник, близкий к "Брайтону".





Не будет преувеличением сказать, что Дьекереш поразил всех своим бомбардирским талантом в "Спортинге". В своем первом сезоне он забил 43 гола и сделал 15 результативных передач в 50 матчах.



Бывший центральный защитник сборной Португалии Даниэл Каррису прошел через юношеские команды во время 13-летнего пребывания в "Спортинге" и сохраняет тесную связь с клубом после ухода на пенсию в прошлом году. Он считает, что отношения Дьекереша с бывшим главным тренером Аморимом сыграли ключевую роль.



"Дьекереш был самым сильным оружием против всех команд, и Рубен Аморим любил ставить его в стартовый состав. Аморим улучшил его игру во всех аспектах, не только физически, но и технически. Он знает, как двигаться и обыгрывать защитников".



Второй сезон Дьекереша в "Спортинге" превзошел даже первый: он забил 54 гола и сделал 13 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах. Слухи о трансфере не утихали, и с уходом Аморима в "Манчестер Юнайтед" казалось, что переход за сумму, приближающуюся к сумме выкупа в 100 миллионов евро, будет выгодным. Но "Манчестер Юнайтед" уступил "Арсеналу", и тому даже не пришлось платить всю сумму.



"Игроки, которые сейчас уходят из португальской лиги, стоят от 40 до 60 миллионов евро", — говорит Бадлан. — "Так что нападающий с таким количеством голов — и он делает это на международной арене — это то, к чему пришел футбол. Сейчас средние игроки стоят 30 миллионов евро. На текущем рынке это нормальная цена для нападающего с таким количеством голов, особенно теперь, когда он забивает за Швецию. Поставьте его где угодно, и он будет забивать голы".



Очевидно, что Артета требует от своих нападающих гораздо большего, чем просто голы — они должны уметь прессинговать, связывать игру, двигаться по флангам и вносить вклад в каждую фазу. От Александра Лакасетта до Габриэля Жезуса и Кая Хаверца — каждый из выбранных испанским тренером игроков на позиции "девятки" был функциональным и опасным (с разной степенью успеха).



Дьекереш доказал, что он вполне способен выполнять такие задачи, что делает его подходящим кандидатом на эту роль и хорошим выбором нового спортивного директора Андреа Берты.



Швед играет интенсивно и агрессивно — порой на границе с яростью. Он толкается и борется с защитниками, обходит своих опекунов и находит пространство за линией обороны. Он обладает удивительно сильной спринтерской способностью для человека такого большого роста, а также может выступать в роли центрального нападающего, играющего спиной к воротам. Эти отличные физические качества ставят его в один ряд со многими другими недавними новичками "канониров", поскольку Артета продолжает уделять особое внимание созданию внушительного состава, который одновременно и запугивает, и восхищает.



Умные, забивающие голы крайние нападающие "Арсенала" будут с удовольствием играть с Дьекерешем и комбинировать с ним, поскольку он из тех, кто привлекает внимание нескольких защитников, что потенциально создает возможности для атак из других зон.



Удивительно, что "Манчестер Юнайтед", зная о химии, которая существует между Дьекерешем и Аморимом, так легко уступил шведа "Арсеналу", но у "канониров" сейчас гора зло больше шансов на трофеи, чем у МЮ, и для самого Дьекереша "Эмирейтс" – правильное место для развития карьеры. Будет ли он решающим усилением для долгожданного шага "Арсенала" к титулу, узнаем вскоре. Но "канониры" с приходом такого сильного голеадора обязаны стать сильнее.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru