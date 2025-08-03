Предложение "Ньюкасла" по Шешко отклонено

Немецкий "РБ Лейпциг" отклонил предложение "Ньюкасла" о покупке нападающего Беньямина Шешко.

В субботу стало известно, что "Ньюкасл" оформил свой интерес к Шешко в официальное предложение размером в 80 миллионов евро (69.9 млн. фунтов).



Это предложение состоит из гарантированной суммы в 75 млн. евро (65.5 млн. фунтов) и 5 млн. евро (4.4 млн. фунтов) в виде бонусов.



Однако "РБ Лейпциг оценивает Шешко дороже, сообщает The Athletic. Немецкий клуб хочет добавить к указанной выше сумме либо еще денег, либо долю с последующей перепродажи игрока.



Помимо "Ньюкасла", переговоры насчет Шешко также ведет "Юнайтед", однако "красные дьяволы" пока не выдвигали свое предложение.