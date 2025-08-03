Предложение "Ньюкасла" по Шешко отклонено

Беньямин Шешко Немецкий "РБ Лейпциг" отклонил предложение "Ньюкасла" о покупке нападающего Беньямина Шешко.

В субботу стало известно, что "Ньюкасл" оформил свой интерес к Шешко в официальное предложение размером в 80 миллионов евро (69.9 млн. фунтов).

Это предложение состоит из гарантированной суммы в 75 млн. евро (65.5 млн. фунтов) и 5 млн. евро (4.4 млн. фунтов) в виде бонусов.

Однако "РБ Лейпциг оценивает Шешко дороже, сообщает The Athletic. Немецкий клуб хочет добавить к указанной выше сумме либо еще денег, либо долю с последующей перепродажи игрока.

Помимо "Ньюкасла", переговоры насчет Шешко также ведет "Юнайтед", однако "красные дьяволы" пока не выдвигали свое предложение.




Метки Ньюкасл, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 00:05

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  1. standard 03.08.2025 00:12 # standard
    все правильно. раз предложение ливерпуля по исаку в 110 млн отклоняют, то с ними так же надо обходиться

    (ответить)

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